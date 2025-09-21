जींस पहनकर आए छात्र को रोका, युवतियों से दुपट्टा-जेवरात उतरवाए

इस दौरान जींस पहनकर आए एक छात्र को एंट्री नहीं दी गई। वहीं महिला अभ्यर्थियों से दुपट्टा-चुन्नी के साथ आभूषण उतरवाए गए। परीक्षा केंद्रों पर पट्टा, कंगन, नाक-कान के आभूषण बाहर रखवाए गए। सुबह 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिला। सेंटर पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं रही। परीक्षा समन्वयक ने बताया कि इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। रविवार को भी दो पारियों में यह परीक्षा आयोजित होगी।