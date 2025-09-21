Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

जींस पहनकर आए छात्र को रोका, युवतियों से दुपट्टा-जेवरात उतरवाए

चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा : प्रथम पारी में 89, द्वितीय में 89 फीसदी अभ्यर्थी शामिल

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 21, 2025

A student wearing jeans was stopped, and women were made to remove their dupattas and jewellery.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर शनिवार को आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। जिला मुख्यालय के 21 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा में प्रथम पारी में 89.37 प्रतिशत एवं द्वितीय पारी में 89.40 प्रतिशत परीक्षार्थी शामिल हुए। सुबह सात बजे के बाद से ही परीक्षा केंद्रों पर लंबी कतारें लग गई। प्रवेश से पहले तीन स्तरीय जांच की गई।

इस दौरान जींस पहनकर आए एक छात्र को एंट्री नहीं दी गई। वहीं महिला अभ्यर्थियों से दुपट्टा-चुन्नी के साथ आभूषण उतरवाए गए। परीक्षा केंद्रों पर पट्टा, कंगन, नाक-कान के आभूषण बाहर रखवाए गए। सुबह 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिला। सेंटर पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं रही। परीक्षा समन्वयक ने बताया कि इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। रविवार को भी दो पारियों में यह परीक्षा आयोजित होगी।

नकल रोकथाम के लिए कड़े इंतजाम

परीक्षा के दौरान नकल एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोकथाम के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षकों के साथ पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। परीक्षा केंद्रों के आगे दिनभर भीड़ रही। किसी की मां परीक्षा देने गई तो परिजन बच्चों को लेकर केंद्रों के बाहर इंतजार करते रहे।

विशेष बस की सुविधा

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी 23 सितंबर तक रोडवेज बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए विशेष बसे चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद रोडवेज बस स्टैंड पर बस के लगते ही अभ्यर्थी चालक खिड़की से ही बस के अंदर धुसने का प्रयास किया गया।

परीक्षा पर एक नजर

6313 में से 5642 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी प्रथम पारी में

671अनुपस्थित रहे

6312 में से 5643 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी द्वितीय पारी में

669 अनुपस्थित रहे

21 Sept 2025 11:10 am

21 Sept 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जींस पहनकर आए छात्र को रोका, युवतियों से दुपट्टा-जेवरात उतरवाए

