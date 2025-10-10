बनास नदी में बजरी निकालने के लिए बनाई अस्थाई पुलिया

जांच टीम को मौके पर 12 सौ एमएम के 16 सीमेंट पाइप पड़े मिले। चार पाइप नदी के बीच डालकर ग्रेवल और बजरी से पुलिया बना दी गई थी। पुलिया पर वाहनों के टायरों के निशान भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। अस्थाई पुलिया के नीचे पानी के बहाव को बनाए रखने के लिए झाडि़या और रेत से भरे कट्टे दबाव के लिए लगाए गए थे। मौके पर एक एलएनटी मशीन और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी खड़ी मिली।