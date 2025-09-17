भीलवाड़ा से देशभर में जाएगी सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार रथ की अनूठी पहल

छाबड़ा ने बताया कि देशभर से आए 7 हजार एसोसिएट बायर्स मौजूद रहे। आरसीएम परिवार से जुड़े इन सदस्यों में उत्साह देखने को मिला। सुबह 10.30 बजे प्रांगण में विभिन्न स्टॉल्स का शुभारंभ किया। इसमें स्वास्थ्य जागरुकता, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक सेवा पर विशेष फोकस रहा है। सेवा गतिविधियों के तहत रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 474 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस दौरान तेरापंथ नगर में शाम हुए मुख्य कार्यक्रम में फिल्म फेयर अवॉर्ड से सम्मानित अभिनेता व कवि आशुतोष राणा मुख्य अतिथि रहे। शहरवासियों की भारी भीड़ समारोह की साक्षी बनी। आरसीएम संस्थापक तिलोकचंद छाबड़ा के जीवन पर आधारित पुस्तक ‘मनसा वाचा कर्मणा–एक कर्मयोगी की जीवनी’ का विमोचन हुआ। बेहतर कार्य करने वालों का सम्मान हुआ।