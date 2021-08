तबादला होने के बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे एसडीएम

Aasind SDM was not leaving the chair despite being transferred आसीन्द के लाछूड़ा में बुधवार को सीज मांइस में अवैध खनन के दौरान मलबा ढहने से हुई सात श्रमिकों की मौत की घटना को लेकर गुरुवार को जिला कलक्टर शिवप्रसाद नकाते ने आसींद उपखंड अधिकारी छोटूलाल शर्मा को कार्य मुक्त कर दिया। शर्मा का तबादला गत सप्ताह होने के बावजूद वह कार्य मुक्त नहीं हुए थे।