आस्था का महासागर: कृष्णधाम सांवलियाजी में दान का नया कीर्तिमान

दानपात्र से प्राप्त राशि की गणना पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है। मंगलवार को हुई गिनती के दौरान मंदिर बोर्ड अध्यक्ष के अलावा बोर्ड सदस्य पवन तिवारी, प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह और संपदा प्रभारी भेरूगिरी गोस्वामी मौजूद रहे। इसके साथ ही विभिन्न बैंकों के अधिकारी, कर्मचारी और मंदिर का स्टाफ भी इस महा-गणना में लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाले पांचवें और अंतिम चरण पर टिकी हैं, जिसके बाद इस माह के कुल दान का अंतिम आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार भंडारे में नकद राशि के अलावा अन्य सामग्री व धातु भी निकल रही है। चांदी के भावों में तेजी के बाद भी यहां बड़ी मात्रा में चांदी के कई आइटम तक निकल रहे है। लोगों में आस्था ​इतनी है कि कोई लोग तो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर पैदल तक यहां आते है।