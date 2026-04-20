20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Kavita Bheel : मजदूर की बेटी कविता भील 100 KMPH की रफ्तार से फेंकती है गेंद, राजस्थान क्रिकेट टीम में हुआ चयन

Kavita Bheel : अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे बदनोर क्षेत्र के छोटे से गांव 'खेडेला' में एक मजदूर मां-बाप की बेटी कविता भील 100 KMPH की रफ्तार से क्रिकेट की गेंद फेंकती है। कविता भील स्पीड देख लोग चकित रह जाते हैं। उसकी उम्र अभी सिर्फ 14 वर्ष है। अपने हुनर के दम पर कविता भील का चयन राजस्थान क्रिकेट टीम में हो गया है। जिससे पूरा गांव खुश है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 20, 2026

Bhilwara Village Khedela labourer daughter Kavita Bheel 100 KMPH speed throw bowls Selected in Rajasthan cricket team

गांव 'खेडेला' में कविता भील की मदद को पहुंचे समाजसेवी। फोटो पत्रिका

Kavita Bheel : भीलवाड़ा. अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे बदनोर क्षेत्र के छोटे से गांव 'खेडेला' की पगडंडियों पर दौड़ती एक छात्रा ने अब कोलकाता के बड़े क्रिकेट मैदानों में अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया है। पिता हरिलाल और मां मीरा देवी गुजरात-महाराष्ट्र में कुएं खोदकर परिवार पाल रहे हैं, तो वहीं 14 वर्षीय बेटी कविता भील ने पत्थरों को चीरकर निकलने वाली अपनी तेज गेंदबाजी से भविष्य की नई इबारत लिख दी है।

हवाई जहाज में बैठ पूरा किया सपना

कविता गांव की पहली ऐसी बेटी है, जिसने अपने हौसलों की बदौलत हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा किया। राजस्थान टीम का हिस्सा बनकर जब वह कोलकाता से लौटी, तो बदनोर कस्बे ने पलक-पावड़े बिछाकर उसका जोरदार स्वागत किया।

समाजसेवी बने सहारा, हर माह मिलेगी मदद

राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रकाश चंद्र चौधरी की प्रेरणा से कई भामाशाह इस होनहार खिलाड़ी की मदद को आगे आए हैं। शनिवार को मुंबई प्रवासी समाजसेवी मनोज नाहटा खेडेला गांव पहुंचे और कविता के खेल के प्रति समर्पण को देख प्रभावित हुए। नाहटा ने कविता की डाइट और अन्य खचों के लिए हर माह 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, ताकि उसकी प्रैक्टिस में कोई बाधा न आए।

कुएं खोदने वाले पिता, सपनों को संवारती बेटी

कविता का बचपन अभावों के बीच बीता है। पिता-माता की गैरमौजूदगी में वह अपनी दादी के पास रहकर पढ़ाई (दसवीं कक्षा) और घर के कामकाज संभालती हैं। दिनभर मेहनत-मजदूरी के बाद भी क्रिकेट के प्रति उसका जुनून कम नहीं हुआ। घर के पास उबड़-खाबड़ टीलों पर की गई प्रैक्टिस ने उसे एक धाकड़ गेंदबाज बना दिया है।

कोच मनोज सुनारिया बताते हैं कि तीन साल की कठिन मेहनत का ही परिणाम है कि आज कविता 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने में सक्षम है।

कीर्तिमानों की झड़ी

कविता की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह लगातार अपनी छाप छोड़ रही है:
मई 2024 : वुमंस टूर्नामेंट में 3.5 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट।
अक्टूबर 2024 : आसींद में खेले गए टूर्नामेंट में 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट झटके।
राज्य स्तरीय सफलता : 2023 में उदयपुर, 2024 में राजसमंद और 2025 में बांसवाडा में शानदार प्रदर्शन के बाद वर्ष 2026 में राजस्थान टीम में चयन हुआ और वह कोलकाता खेलने पहुंची।

ये भी पढ़ें

Pachpadra Refinery : पीएम मोदी कल करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण और जनसभा, पानी-छाछ की रहेगी भरपूर व्यवस्था
बाड़मेर
Balotra Pachpadra Refinery PM Modi public meeting tomorrow there will be ample arrangements for water and buttermilk

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Apr 2026 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Kavita Bheel : मजदूर की बेटी कविता भील 100 KMPH की रफ्तार से फेंकती है गेंद, राजस्थान क्रिकेट टीम में हुआ चयन

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा राशन घोटाला: 1283 सरकारी रक्षकों ने लूटा गरीबों का हक, 1 लाख बाहरी महिलाएं फर्जी लाभार्थी

Bhilwara Ration Scam 1283 Officials Involved 1 Lakh Fake Women Beneficiaries
भीलवाड़ा

ईमानदारी अभी जिंदा है: भीलवाड़ा के बस कंडक्टर ने लौटाया ढाई तोले के सोने का हार, पेश की मानवता की अनूठी मिसाल

Bhilwara Bus Conductor Returns Gold Necklace Sets Remarkable Example of Humanity
भीलवाड़ा

Success Story: राजस्थान की इस फैमिली का जलवा, ननद बनीं RAS तो भाभी ने भी नहीं मानी हार, एक ही घर से निकलीं 2 महिला अफसर

RAS Success Story Bhilwara Nanad and Bhabhi crack Two women from one family rise to success
भीलवाड़ा

Rajasthan: अटूट प्रेम की मिशाल: पत्नी की मौत का सदमा नहीं सह सका पति, एक ही चिता पर दाह संस्कार

भीलवाड़ा

RAS Result 2024: नवनीत की पिछली बार थी 87वीं रैंक, इस बार टॉप-3 में मारी बाजी, बताया अपना सक्सेज मंत्र

Bhilwara news, Rajasthan RAS result 2024, Navneet Sharma rank 3, RAS topper Rajasthan 2024, Gulabpura news update, Rajasthan PCS success story, RPSC RAS exam result, government job success Rajasthan, Ajmer RRTI training news, Rajasthan administrative service topper, self improvement success story, Rajasthan competitive exam news, rural Rajasthan achievers, inspirational success story Rajasthan, Rajasthan youth achievement
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.