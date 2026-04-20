Kavita Bheel : मजदूर की बेटी कविता भील 100 KMPH की रफ्तार से फेंकती है गेंद, राजस्थान क्रिकेट टीम में हुआ चयन

कविता की प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह लगातार अपनी छाप छोड़ रही है:

मई 2024 : वुमंस टूर्नामेंट में 3.5 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट।

अक्टूबर 2024 : आसींद में खेले गए टूर्नामेंट में 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट झटके।

राज्य स्तरीय सफलता : 2023 में उदयपुर, 2024 में राजसमंद और 2025 में बांसवाडा में शानदार प्रदर्शन के बाद वर्ष 2026 में राजस्थान टीम में चयन हुआ और वह कोलकाता खेलने पहुंची।