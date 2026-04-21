पीड़ित सीताराम तेली ने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को सौंपी अपनी शिकायत में बताया कि घटना की शुरुआत 3 अगस्त 2025 को हुई। आरोपियों सुरेश तेली (आसींद), मुकेश तेली (कोशीथल) और उनके तीन साथियों ने सीताराम को जयपुर के एसएमएस अस्पताल के पास समाज के एक कार्यक्रम का झांसा देकर बुलाया। वहां से उसे अगवा कर आसींद ले जाया गया।