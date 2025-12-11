उच्च शिक्षा छोड़ अपनाया बागवानी का रास्ता, 15 एकड़ में पपीते की खेती से सोमानी कमा रहे लाखों

वैसे तो पपीता सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस फल को कच्चा और पक्का दोनों तरह से लोग खाते हैं। फल में विटामिन-सी, ए, बी, ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही फल में विटामिन के साथ ही कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्ब्स और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं। लोग भारतीय पपीते का स्वाद खूब लिए होंगे, लेकिन अब भीलवाड़ा में ताइवान-15 के पपीते का लोग स्वाद लेने लगे हैं। दिव्यन ने बताया कि वह कर्नाटक की नर्सरी से 15 हजार पौधे लेकर आया। आज 14 हजार पौधों पर पपीते आ रहे है। सर्दी में इनका उत्पादन कम होता है, लेकिन जैसे-जैसे गर्मी आएगी उत्पादन बढ़ जाएगा।