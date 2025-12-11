जवाहर नवोदय विद्यालय हुरड़ा में अभिविन्यास कार्यक्रम

आगामी 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 (कक्षा 6) की तैयारी को लेकर स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में गुरुवार को एक दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसमें तीन सीबीईओं को सम्मानित किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय हुरड़ा की प्राचार्य ने बताया कि चयन परीक्षा 2026 के लिए इस वर्ष सर्वाधिक पंजीयन कराने वाले मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी आसीन्द, हुरड़ा एवं सुवाणा को इस अभिविन्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में परीक्षा संचालन, प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश तथा विद्यार्थियों की तैयारी से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।