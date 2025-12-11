शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में राहत!

यह छूट उन अभिभावकों के लिए विशेष रूप से राहत भरी है जिनके बच्चे पहले ही प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन 6 वर्ष की आयु पूरी करने में कुछ महीने कम हैं। शिक्षा विभाग का यह निर्णय जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। जाट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल बालवाटिकाओं की अपूर्ण स्थापना के कारण दी जा रही है, ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।