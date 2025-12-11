अवैध खनन पर कार्रवाई: बदनोर क्षेत्र में बिना अनुमति हो रहा था ‘फिलाइट शिस्ट’ का खनन

Mining was taking place in the Badnor area without permission.
भीलवाड़ा व ब्यावर खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार को बदनोर खनन क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं और कई स्थानों पर अवैध खनन की पुष्टि हुई। निरीक्षण के दौरान टीम को निकट ग्राम शीतला का चौड़ा के पास अवैध खनन के स्पष्ट प्रमाण मिले। खनन स्थल पर फिलाइट शिस्ट (काटला पट्टी) का खनन किया जा रहा था। हालांकि, मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन खनन कार्य में इस्तेमाल होने वाली एक कटिंग मशीन वहीं पाई गई।
टीम ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि यह अवैध खनन कार्य राजू मोहम्मद, निवासी बदनोर की ओर से किया जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने जब मौके पर कार्यालय रिकॉर्ड की पुष्टि की, तो पाया कि खनन के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह खनन स्थल राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 के तहत अवैध खनन की श्रेणी में आता है। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पंचनामा बनाया और कटिंग मशीन को जब्त कर बदनोर थाने को सुपुर्द कर दिया। खनिज विभाग की टीम ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बदनोर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है।
अवैध खनन के खिलाफ की गई इस कार्रवाई में अधीक्षण खनिज अभियंता ओपी काबरा, खनिज अभियंता महेश शर्मा, सहायक खनिज अभियंता सुनील सनाढ्य, फोरमेन जोगाराम मौजूद थे। इसके अलावा, प्रशासनिक अमले की ओर से उपखंड अधिकारी नीतू कारोत, तहसीलदार देवालाल भील, ब्यावर खनिज विभाग अधिकारी जगदीश मरावत और थाना अधिकारी महादेव गुर्जर बदनोर भी टीम के साथ थे। यह कार्रवाई प्रदेश में अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ कठोर रुख का संकेत देती है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग