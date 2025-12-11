अवैध खनन पर कार्रवाई: बदनोर क्षेत्र में बिना अनुमति हो रहा था ‘फिलाइट शिस्ट’ का खनन

टीम ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि यह अवैध खनन कार्य राजू मोहम्मद, निवासी बदनोर की ओर से किया जा रहा है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने जब मौके पर कार्यालय रिकॉर्ड की पुष्टि की, तो पाया कि खनन के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह खनन स्थल राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 के तहत अवैध खनन की श्रेणी में आता है। विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पंचनामा बनाया और कटिंग मशीन को जब्त कर बदनोर थाने को सुपुर्द कर दिया। खनिज विभाग की टीम ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बदनोर थाने में मामला भी दर्ज करवाया है।