टेक्सटाइल पार्क पर संकट के बादल, पार्क नहीं मिला तो नीमच माइग्रेट हो सकते हैं उद्योग

टेक्सटाइल पार्क की आधारभूत संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए सरकार ने 221 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तो जारी कर दी है, लेकिन ईसी के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में दो बार उदयपुर में सुनवाई भी हो चुकी है। उद्यमियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में कहा कि यदि रीको ने वर्तमान नीति के तहत इस भूमि पर भूखंडों की बिक्री शुरू कर दी, तो भविष्य में पार्क स्थापित नहीं होगा, क्योंकि यह भूमि आवश्यक सभी मापदंडों को पूरा करती है और अन्यत्र भूमि उपलब्ध नहीं है।