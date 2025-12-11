जिला परिषद के कलक्टर व पंचायत समितियों में एसडीओ प्रशासक

भीलवाड़ा जिला परिषद में बुधवार से जिला कलक्टर एवं 14 पंचायत समितियों में एसडीओ का शासन शुरू हो गया है। वजह-जिला बरजी देवी भील तथा पंचायत समितियों में प्रधानों का कार्यकाल 9 दिसंबर को समाप्त हो गया। इसके साथ जिला प्रमुख बरजी देवी व प्रधान निवर्तमान हो गए। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू जिला परिषद के प्रशासक हो गए। जिला परिषद में जिला प्रमुख के चैंबर के बाहर लगी बरजी देवी भील की नेम प्लेट भी हटा दी गई। उनकी सरकारी गाड़ी भी जमा हो गई। उधर, वर्तमान में आसींद, हुरड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, करेड़ा, सुवाणा, मांडल, सहाड़ा, रायपुर, बनेड़ा, मांडलगढ़ व बिजौलियां पंचायत समिति पुरानी है। इनमें निर्वाचित प्रधान थे। जिस पंचायत समिति का एरिया दो उपखंड क्षेत्र में आ रहा है, वहां कौन एसडीओ को प्रशासक लगाया जाए, इसका फैसला जिला कलक्टर करेंगे। पंचायतीराज पुनर्गठन के दौरान शाहपुरा पंचायत समिति को तोड़कर फूलियाकलां व जहाजपुर पंचायत समिति को तोड़कर खजूरी नई पंचायत बनाई गई थी। ये चुनाव होने के बाद अस्तित्व में आएगी।