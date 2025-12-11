31 जनवरी तक पूरा कराएं वार्षिक पाठ्यक्रम, 15 तक अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन जरूरी

Complete the annual curriculum by January 31st.
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समान परीक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त निदेशक (माध्यमिक), स्कूल शिक्षा अजमेर डॉ. महावीर कुमार शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारियों को अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा संबंधी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
राज्य स्तरीय समान परीक्षा के तहत विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालयों को 31 जनवरी 2026 तक संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने के निर्देश दिए हैं। विभाग का कहना है कि सुनियोजित पुनरावृत्ति विद्यार्थियों की उपलब्धि में निर्णायक भूमिका निभाती है, इसलिए निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए।
अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विभागीय चक्र एवं समय-सारिणी पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके तहत सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। मूल्यांकन उपरांत तैयार अंकों को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए। इससे परीक्षाओं की आगे की कार्रवाई समय पर पूर्ण हो सके।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम तैयार किए जाएं, जबकि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के सत्रांक प्रेषण संबंधी कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
डॉ. शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को निर्देश दिया गया है कि मूल्यांकन एवं अंक अपलोडिंग की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद इस आशय का प्रमाण-पत्र स्कूल शिक्षा निदेशालय को भेजें। साथ ही इसकी प्रति निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ई-मेल आईडी पर भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।
