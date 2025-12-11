31 जनवरी तक पूरा कराएं वार्षिक पाठ्यक्रम, 15 तक अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन जरूरी

अर्द्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विभागीय चक्र एवं समय-सारिणी पहले ही जारी की जा चुकी है। इसके तहत सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। मूल्यांकन उपरांत तैयार अंकों को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए। इससे परीक्षाओं की आगे की कार्रवाई समय पर पूर्ण हो सके।