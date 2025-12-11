बालिकाओं के लिए चारू चन्द्र बोस आर्थिक सबलता व आपकी बेटी योजना के फार्म 25 तक

इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के लिए “आपकी बेटी योजना” के ऑनलाइन प्रस्ताव भी इसी तिथि तक शाला दर्पण पोर्टल पर भरे जा सकेंगे। डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्तावों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि का लाभ समय पर मिल सके।