बालिकाओं के लिए चारू चन्द्र बोस आर्थिक सबलता व आपकी बेटी योजना के फार्म 25 तक

Economic empowerment and your daughter's scheme forms are available until the 25th.
शिक्षा विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित दो महत्वपूर्ण योजनाओं “क्रांतिकारी चारू चन्द्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार” तथा “आपकी बेटी योजना”के ऑनलाइन प्रस्ताव भरवाने की अंतिम तिथि 25 दिसम्बर निर्धारित की है।
बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि चारू चन्द्र बोस आर्थिक सबलता पुरस्कार के तहत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल पर भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फार्म भरने तथा प्रस्ताव लॉक करने की अंतिम तिथि भी 25 दिसम्बर तय की गई है।
इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के लिए “आपकी बेटी योजना” के ऑनलाइन प्रस्ताव भी इसी तिथि तक शाला दर्पण पोर्टल पर भरे जा सकेंगे। डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्तावों का समय पर सत्यापन सुनिश्चित करें, ताकि छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि का लाभ समय पर मिल सके।
शिक्षा विभाग का कहना है कि दोनों योजनाएं बालिकाओं को शैक्षणिक मजबूती एवं आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए विद्यालय स्तर पर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
