आचार्य पुलकसागर ने भीलवाड़ा को दिया 2026 चातुर्मास का आश्वासन

धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य पुलकसागर ने भीलवाड़ा में अपने अल्प प्रवास को याद किया और शहरवासियों की धार्मिक भावना की सराहना की। उन्होंने चातुर्मास का आश्वासन तो दिया, लेकिन जैन संत परंपरा का पालन करते हुए समाज को निर्देशित किया कि उन्हें गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर से विधिवत स्वीकृति लानी होगी। इस घोषणा के बाद धर्मसभा जयकारों से गूंज उठी और भीलवाड़ा में उत्साह का माहौल छा गया। सकल दिगंबर जैन समाज भीलवाड़ा के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी (संयोजक) ने बताया कि मुनि के निर्देशानुसार, समाज का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही आचार्य पुष्पदंत सागर से चातुर्मास की विधिवत स्वीकृति प्राप्त करेगा। इस निवेदन में अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, नरेश गोधा, लोकेश अजमेरा सहित कई गणमान्य श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित रहे।