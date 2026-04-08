स्कूली बच्चों के लिए ग्लोबल मंच: अब प्रदेश के विद्यार्थी दिखाएंगे साइबर दुनिया में अपना हुनर

आज के डिजिटल युग में प्रदेश के स्कूली बच्चे भी अब तकनीकी और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय साइबर ओलंपियाड -2026' आयोजित करने के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट) ने सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह ओलंपियाड शिक्षा प्रणाली और आईटी के बीच की दूरी को कम करने में एक बड़ा कदम साबित होगा। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इसके लिए पंजीकरण शुल्क मात्र 130 रुपए रखा गया है, ताकि हर वर्ग का विद्यार्थी इसमें आसानी से शामिल हो सके।