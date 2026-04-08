महात्मा गांधी स्कूल: खाली सीटों पर अब पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा सीधा प्रवेश

शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से 14 से 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 25 मार्च को ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई और चयनित विद्यार्थियों को 1 अप्रेल तक स्कूलों में प्रवेश लेना था। लेकिन, इस प्रक्रिया के बाद सामने आया कि कई महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों और उनमें संचालित पूर्व प्राथमिक (बाल वाटिका) कक्षाओं में निर्धारित सीटों की तुलना में कम आवेदन आए। इससे कई सीटें खाली रह गईं। इन शेष रिक्त सीटों को भरने के लिए ही निदेशालय ने ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन की यह नई व्यवस्था लागू की है।