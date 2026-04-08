Bhilwara: बड़े भाई राधे के ‘बोन मैरो’ से मिला कृष्णा को नया जीवन, ‘उम्मीद का चेहरा’ बनकर लौटा घर

जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की डॉ. प्रिया मारवाह और उनकी टीम ने इस जटिल चुनौती को स्वीकार किया। 10 सितंबर को कृष्णा का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन के बाद का समय सबसे कठिन था कृष्णा को 6 महीने तक जयपुर में पूरी तरह आइसोलेट रहना पड़ा ताकि संक्रमण का कोई खतरा न रहे।

इस मुश्किल सफर में राजस्थान सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना और 'कविता कैंसर सेंटर जयपुर' के सहयोग ने आर्थिक बोझ को कम किया, जिससे एक गरीब परिवार का सपना सच हो पाया। बड़े भाई राधे से मिले बोन मैरो से कृष्णा को नए जीवन का मानों तोहफा मिला है।