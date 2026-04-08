प्रोसेस हाउस में सीवरेज के शोधित पानी का उपयोग होगा या नहीं, टेक्निकल कमेटी करेगी फैसला

प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल के मार्गदर्शन में बनी इस कमेटी में उद्योग जगत के मुख्य अभियंताओ को शामिल किया गया है। इसमें डिजायर एनर्जी के अक्षय माथुर व रवि कुमार, शुभलक्ष्मी प्रोसेसर्स से सुखदेव शर्मा, सोना प्रोसेस से आनंद भाटी बीएसएल लिमिटेड से रामदयाल जाट तथा सांवरिया टैक्सफैब से अरविंद कुमार सिंह शामिल होंगे। समन्वय की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता कन्हैया लाल कुमावत को सौंपी गई है। धनेटवाल ने बताया कि भू-जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए औद्योगिक प्रक्रियाओं में शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग समय की मांग है। यह जल सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।