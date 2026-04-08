आरटीई नियमों में बदलाव: 5वीं और 8वीं पूरक परीक्षा पास नहीं की तो उसी कक्षा में रोके जाएंगे विद्यार्थी

बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10 और 12 की सैद्धांतिक पूरक परीक्षाएं 14 से 16 मई तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। वहीं जिन विषयों में प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं 7 मई से प्रारंभ होंगी। बोर्ड ने नियमित और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए पूरक परीक्षा आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथियां भी निर्धारित की हैं। छात्र बिना किसी विलंब शुल्क के 22 अप्रेल तक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य परीक्षा शुल्क 15 से 22 अप्रेल तक जमा होगा। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित 23 से 27 अप्रेल तक जमा होंगे। असाधारण विलम्ब शुल्क सहित 28 अप्रेल से पूरक परीक्षाएं आरम्भ होने तक जमा करा सकेंगे। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना आवेदन शुल्क जमा कराएं ताकि किसी भी अतिरिक्त शुल्क या परेशानी से बचा जा सके।