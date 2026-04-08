राठौड़ ने नए कोर्ट भवन के लिए आवंटित 62 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि अधिवक्तागण के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा। यह जमीन अधिवक्ता चेंबर, सभा भवन और लाइब्रेरी के लिए उपयोग के लिए जरूरी बताया। इसी प्रकार जो भी न्यायालय की श्रेणी में आते हो चाहे वो कोई भी प्राधिकरण हो, कन्जूयमर फोरम, डब्ल्यूसीसी, सभी राजस्व न्यायालय जैसे एसडीएम कोर्ट आरएए या अन्य कोई भी कोर्ट हो, सभी इसी न्यायालय परिसर में ही संचालित हो। अध्यक्ष राठौड़ ने नए भवन में अलग से महिला बार रूम बनाए जाने, डाकघर खोलने, डिस्पेन्सरी संचालित करने तथा बैंक, एटीएम व पुलिस चौकी स्थापित करने के भी प्रस्ताव रखे। इसी प्रकार न्यायालय परिसर में एक सुलभ कॉम्पलेक्स तथा पक्षकारों और अधिवक्ताओं के लिए एक रिटायरिंग रूम की मांग भी उठाई।