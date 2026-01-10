आदित्य सागर मुनि संघ का मंगल प्रवेश आरके कॉलोनी मंदिर में होगा, 4 जेसीबी से होगी पुष्पवर्षा

आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि मुनि संघ के स्वागत के लिए आरके कॉलोनी क्षेत्र को पलक-पांवड़े बिछाकर सजाया गया है। पुराने मजदूर चौराहे पर 4 जेसीबी के जरिए मुनि संघ पर फूलों की बारिश की जाएगी। जुलूस मार्ग में ड्रोन से पुष्पवर्षा होगी, वहीं मंदिर के बाहर मानवरहित विमान महाराज श्री के बैनर को लहराते हुए आकाश में अगवानी करेगा। जुलूस में 21 ढोल और 5 बैंड शामिल होंगे। साथ ही पुलिस और एनसीसी बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे।