आदित्य सागर मुनि संघ का मंगल प्रवेश आरके कॉलोनी मंदिर में होगा, 4 जेसीबी से होगी पुष्पवर्षा

Aditya Sagar Muni Sangh's auspicious entry into RK Colony temple, 4 JCBs to shower flowers
धर्मनगरी भीलवाड़ा में रविवार को भक्ति का सैलाब उमड़ेगा। दिगम्बर मुनि आदित्य सागर, अप्रमित सागर एवं सहज सागर का जुलूस के साथ आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में मंगल प्रवेश होगा। वर्ष 2015 और 2023 के बाद यह महाराज का भीलवाड़ा में तीसरा आगमन है। शनिवार शाम को मुनि संघ 200 फीट रिंग रोड स्थित जीतो भवन पहुंचा, जहां रात्रि विश्राम के बाद रविवार सुबह शहर की ओर विहार शुरू होगा।
आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि मुनि संघ के स्वागत के लिए आरके कॉलोनी क्षेत्र को पलक-पांवड़े बिछाकर सजाया गया है। पुराने मजदूर चौराहे पर 4 जेसीबी के जरिए मुनि संघ पर फूलों की बारिश की जाएगी। जुलूस मार्ग में ड्रोन से पुष्पवर्षा होगी, वहीं मंदिर के बाहर मानवरहित विमान महाराज श्री के बैनर को लहराते हुए आकाश में अगवानी करेगा। जुलूस में 21 ढोल और 5 बैंड शामिल होंगे। साथ ही पुलिस और एनसीसी बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
ट्रस्ट सचिव अजय बाकलीवाल ने बताया कि आरके कॉलोनी मंदिर के बाहर मुनि आदित्य सागर हाइड्रोलिक स्टेज के माध्यम से जनसमूह को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वागत के लिए 101 तोरण द्वार बनाए गए हैं। राजीव गांधी चौराहे पर आदिनाथ नवयुवक मण्डल द्वारा अगवानी की जाएगी। इसके बाद तरणताल परिसर में मंगल प्रवचन होंगे। पांडाल का उद्घाटन: चांद देवी व नरेश गोधा करेंगे।
चैन सुख शाह ने बताया कि मुनि संघ के सानिध्य में केवल प्रवेश ही नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों की झड़ी लगेगी। 17, 18 व 19 जनवरी को भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे।
मुनि संघ जयपुर में चातुर्मास पूर्ण करने के बाद किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर और बिजयनगर होते हुए शनिवार को नानकपुरा स्थित कुलवीर टेक्सटाइल पहुंचा। वहां आहारचर्या के बाद पद विहार करते हुए संघ ने जीतो भवन में प्रवेश किया।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग