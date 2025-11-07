हरकत में आया प्रशासन: राजेन्द्र मार्ग विद्यालय की जर्जर दीवार को ढहाई

The dilapidated wall of Rajendra Marg School, Bhilwara was demolished.
भीलवाड़ा शहर कोतवाली के सामने स्थित सिंधुनगर राजकीय विद्यालय (राजेन्द्र मार्ग स्कूल) की जर्जर बाउंड्री वॉल, जो पिछले कई दिनों से स्कूली बच्चों और राहगीरों के लिए खतरे बनी हुई थी उसे नगर निगम की टीम ने ढहा दी। 27 अक्टूबर को राजस्थान पत्रिका में “स्कूल की दीवार बनी खतरा: छह माह से झुकी हुई, लापरवाह बना प्रशासन” शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया। तत्काल कार्रवाई करते हुए खतरे का कारण बन चुकी दीवार को शुक्रवार को पूरी तरह से हटा दिया।
पत्रिका की चेतावनी का असर
पत्रिका ने समाचार के माध्यम से प्रशासन को चेताया था कि झालावाड़ जिले में मानसून के दौरान हुए स्कूल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, लेकिन भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने उससे कोई सबक नहीं लिया। राजेन्द्र मार्ग पर स्थित राजकीय विद्यालय की एक कोने की दीवार पिछले छह माह से झुकी हुई थी और किसी भी समय गिर सकती थी। स्कूल प्रशासन ने केवल एक चेतावनी बोर्ड लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, जिस पर आमजन ने भी नाराजगी जताई थी। निगम अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस स्थान पर नई बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि विद्यालय परिसर पूरी तरह सुरक्षित हो सके।
जनता ने जताया संतोष
स्थानीय नागरिकों और अभिभावकों ने राजस्थान पत्रिका की सराहना करते हुए कहा कि मीडिया की सक्रियता से ही प्रशासन जागा और बड़ा हादसा होने से बच गया। लोगों ने निगम से आग्रह किया है कि भविष्य में भी इस तरह की खतरनाक संरचनाओं की नियमित जांच की जाए, ताकि किसी अनहोनी से पहले कदम उठाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग