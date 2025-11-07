हरकत में आया प्रशासन: राजेन्द्र मार्ग विद्यालय की जर्जर दीवार को ढहाई

पत्रिका ने समाचार के माध्यम से प्रशासन को चेताया था कि झालावाड़ जिले में मानसून के दौरान हुए स्कूल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, लेकिन भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने उससे कोई सबक नहीं लिया। राजेन्द्र मार्ग पर स्थित राजकीय विद्यालय की एक कोने की दीवार पिछले छह माह से झुकी हुई थी और किसी भी समय गिर सकती थी। स्कूल प्रशासन ने केवल एक चेतावनी बोर्ड लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, जिस पर आमजन ने भी नाराजगी जताई थी। निगम अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस स्थान पर नई बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि विद्यालय परिसर पूरी तरह सुरक्षित हो सके।