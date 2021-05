प्रशासन अब जाएगा शहरों के संग, अभियान अक्टूबर से

Administration will now go with cities, campaign from October कोरोना संकट काल ने मई माह में प्रस्तावित प्रशासन गांवों के संग अभियान की राह रोक दी है, लेकिन नगरीय विकास विभाग ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी कर ली है। यह अभियान अक्टूबर में शुरू किया जाएगा।



भीलवाड़ा। कोरोना संकट काल ने मई माह में प्रस्तावित प्रशासन गांवों के संग अभियान की राह रोक दी है, लेकिन नगरीय विकास विभाग ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी कर ली है। यह अभियान अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। Administration will now go with cities, campaign from October

जिला प्रभारी एवं नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन कुंजी लाल मीणा ने मंगलवार को वीसी के जरिए नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों से अभियान के संदर्भ में चर्चा की और फीड बेक लिया। नगर विकास न्यास अधीक्षण अभियंता संजय माथुर ने बताया कि बैठक में मिलें निर्देश के आधार पर प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारी की जाएगी। इसमेंं लंबित प्रकरणों के साथ ही नए प्रस्ताव मांगे जाएंगे।

इनका निस्तारण तिथिवार शिविर आयोजित कर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि न्यास भीलवाड़ा में कोरोना संकट काल को देखते हुए तीन नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी। Administration will now go with cities, campaign from October