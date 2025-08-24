कक्षा 9 से 12 तक प्रवेश की तिथि 31 तक बढ़ी, बोर्ड फार्म 3 तक भरे जाएंगे

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से वर्ष 2026 के लिए ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के लिए अजमेर कार्यालय में कंट्रोल की स्थापना की है। इसके दूरभाष नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632868 दे रखे है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी नंबर पर फोन करने पर कोई भी फोन नहीं उठाता है। या तो फोन नंबर व्यस्त बताएगा या फिर घंटी जाने पर कोई नहीं उठाएगा। ऐसे में छात्रों को किसी तरह की जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा का कहना है कि दिन में कई बार फोन करने के बाद भी कोई फोन नहीं उठाता है।