भीलवाड़ा

कक्षा 9 से 12 तक प्रवेश की तिथि 31 तक बढ़ी, बोर्ड फार्म 3 तक भरे जाएंगे

शिक्षा विभाग व माध्यमिक बोर्ड का राहत भरा फैसला

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 24, 2025

Admission date for class 9 to 12 extended till 31, board forms will be filled till 3
प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह तिथि 16 अगस्त थी। इस निर्णय से उन विद्यार्थियों को बड़ा अवसर मिला है जो समय पर प्रवेश नहीं ले पाए थे। उधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर तक बढ़ा दी है।

प्रवेश बढ़े, बोर्ड फॉर्म की डेडलाइन भी बढ़ी

शिक्षा विभाग ने प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी है। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अब 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते है। उन्हें विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना का मौका 3 सितंबर के बाद भी मिलेगा।

अभिभावकों को मिली राहत

अभिभावकों का कहना है कि प्रवेश तिथि व बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख बढ़ाना राहत भरा कदम है। अजमेर शिक्षा बोर्ड ने भी आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। परीक्षा शुल्क बैंकममें जमा कराने की तारीख भी अब 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र पर 18 सिंतबर तक जमा करा सकेंगे। वही असाधारण परीक्षा शुल्क (केवल स्वयंपाठी के लिए) जिला मुख्यालय पर आवेदन 25 सितंबर तक कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क बैंक में 4 अक्टूबर तक करा सकेंगे।

बोर्ड के कंट्रोल रूम पर नहीं उठाते फोन

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से वर्ष 2026 के लिए ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने के लिए अजमेर कार्यालय में कंट्रोल की स्थापना की है। इसके दूरभाष नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632868 दे रखे है, लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी नंबर पर फोन करने पर कोई भी फोन नहीं उठाता है। या तो फोन नंबर व्यस्त बताएगा या फिर घंटी जाने पर कोई नहीं उठाएगा। ऐसे में छात्रों को किसी तरह की जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा का कहना है कि दिन में कई बार फोन करने के बाद भी कोई फोन नहीं उठाता है।

Updated on:

24 Aug 2025 08:47 am

Published on:

24 Aug 2025 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / कक्षा 9 से 12 तक प्रवेश की तिथि 31 तक बढ़ी, बोर्ड फार्म 3 तक भरे जाएंगे

