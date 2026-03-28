सरकारी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, रिक्त सीटों पर मिलेगा पहले आओ-पहले पाओ का मौका

जो विद्यार्थी पूर्व से ही छात्रावास में रह रहे हैं और अगले सत्र में भी रहना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे छात्रों को अपनी गत वर्ष की अंकतालिका और एक प्रार्थना पत्र संबंधित छात्रावास अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक स्वयं पोर्टल पर उन्हें ऑनलाइन कर नियमानुसार प्रवेश रिन्यू करेंगे। छात्र प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा के उपनिदेशक ने बताया कि जिले मे जितने भी छात्रावास संचालित है उन सब के लिए आवेदन मांगे जा रहे है। इसके लिए पहले आओं पहले पाओं के आधार पर सीटे मिलेगी। निदेशक का कहना है कि समय रहते ऑननालइन आवेदन ताकि बाद में किसी को सर्वर डाऊन होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा।