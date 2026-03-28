हरकत में राजस्थान शिक्षा परिषद, जारी की 113 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति

राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार के ही अंक में " वित्तीय स्वीकृति अटकी: 18 हजार स्कूलों के 113 करोड़ रुपए फंसे, 31 मार्च तक करना है खर्च" शीर्षक से समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण यह राशि लैप्स होने का खतरा मंडरा रहा था। स्कूल शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक महेन्द्र खींची ने गुरुवार को पत्रिका को आश्वस्त किया था कि केंद्र से बजट मिल गया है और जल्द जारी होगा। पत्रिका में खबर छपने के चंद घंटों बाद ही शुक्रवार दोपहर को यह भारी-भरकम बजट स्कूलों के खातों तक पहुंचने का रास्ता साफ़ हो गया।