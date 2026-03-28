तपती गर्मी में 1 अप्रेल से नया शैक्षिक सत्र: कागजों पर फैसला ‘पास’, धरातल पर कमजोर

राजस्थान के विद्यालयों में 1 अप्रेल से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने का फरमान प्रशासनिक चश्मे से भले ही सही नजर आ रहा हो, लेकिन प्रदेश और विशेषकर भीलवाड़ा व आसपास के जिलों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के लिहाज से यह फैसला पूरी तरह अव्यावहारिक साबित हो सकता है। अप्रेल शुरू होते ही राजस्थान में सूरज आग उगलने लगता है और मई-जून तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है। ऐसे में बिना पर्याप्त संसाधनों के नौनिहालों को स्कूल बुलाना उनके स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है।