हाउसिंग बोर्ड मंदिर में महावीर जन्मोत्सव की धूम: नृत्य नाटिका से जीवंत हुआ भगवान का जन्म कल्याणक

महावीर दिगम्बर जैन सेवा समिति के उपाध्यक्ष नवीन काला ने बताया कि सभी मंडलों के सान्निध्य में शुक्रवार रात को सामूहिक बधावे एवं संगीतमय भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में समिति के अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में मंडल की सभी सदस्याओं का पूर्ण सहयोग रहा। इस अवसर पर सुमति अजमेरा, दीपक अजमेरा, मुकेश गदिया, संजय छाबड़ा, जय कुमार छाबड़ा, सुरेन्द्र जैन, कैलाश शाह, पारस शाह, भागचंद काला, गोपी लाल पेमावत, पीके जैन, सोमेश ठग, लोकेश काला, माणक बाकलीवाल, पदम सरावगी और पवन शाह मौजूद रहे। महावीर जयंती के उपलक्ष में मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रीजी को रविवार सुबह 7 बजे रथ के साथ अग्रवाल उत्सव भवन ले जाया जाएगा।