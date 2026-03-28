प्रवेशोत्सव: पहले ही दिन दावों की खुली पोल, खेतों में कट रही फसल, घरों पर ताले

सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिले भर में विशेष प्रवेशोत्सव अभियान का श्रीगणेश हुआ। इस सघन अभियान को लेकर सरकारी दावा है कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, लेकिन राजस्थान पत्रिका ने तैयारी टटोली तो पहले ही दिन की धरातलीय हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस होल्ड सर्वे फॉर्म भरने गए शिक्षकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे अभियान की गति पहले ही दिन धीमी पड़ गई। हालांकि प्रवेशोत्सव को लेकर शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सहायक निदेशक गुरू प्रसाद भार्गव ने शुक्रवार को मांडल तथा लांबियाकला स्कूल का दौरा किया तथा शिक्षकों से सर्वे के बारे में जानकारी ली।