संजीवनी: कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर किया हुआ 70 फीसदी, टेक्सटाइल व स्टील सेक्टर को प्राथमिकता

मंत्रालय के आदेशानुसार यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत कोटा मुख्य रूप से उन उद्योगों को दिया जाएगा जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं और रोजगार के बड़े साधन हैं। इनमें प्रमुख रूप से स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल (कपड़ा उद्योग), डाई, केमिकल और प्लास्टिक उद्योग शामिल है। इनमें से भी उन प्रोसेसिंग उद्योगों को सर्वोपरि रखा जाएगा जिन्हें विशिष्ट हीटिंग के लिए केवल एलपीजी की ही आवश्यकता होती है और जहां प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल विकल्प के रूप में नहीं किया जा सकता।