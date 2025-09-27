वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश 5 अक्टूबर तक

बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में 2025-2026 वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित प्रवेश के उपरांत महिलाए 23 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर फीस प्राप्त कर सकती है। वही घर बैठे पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा भी ऑनलाइन प्राप्त करने का विकल्प लेने पर शुल्क में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। मुख्य समन्वयक संतोष आनंद ने बताया कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जुलाई 2025 सत्र में प्रवेश लेने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उदेश्य से सरकार की ओर से दी जाने वाली बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। विश्वविद्यालय की ओर से सुविधा का लाभ लेने के लिए जुलाई 2025 के लिए प्रवेश आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर तय की गई है। समन्वयक राजकुमार लढ्ढ़ा ने बताया कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में विभिन्न एमए (स्नातकोत्तर) बीए, बीएससी व डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चालू है। विद्यार्थी यूजीसी के नियमानुसार एक ही सत्र में दो डिग्री पाठ्यक्रम में भी प्रवेश प्राप्त कर सकते है।