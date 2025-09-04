Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश अब 15 तक हो सकेंगे

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी किए आदेश

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 04, 2025

Admissions for classes 9th to 12th will now be possible till 15th
Admissions for classes 9th to 12th will now be possible till 15th

प्रदेश के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश 15 सितंबर तक होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस आशय के आदेश जारी किए है। इससे पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित थी। स्कूलों में प्रवेश की तिथि चौथी बार बढ़ाई है। आदेश में स्कूलों में नामांकन वृद्धि तथा अनामांकित एवं ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को स्कूल से जोड़ने का हवाला दिया है। तिथि बढ़ाने का एक कारण विभाग की ओर से निजी स्कूलों की क्रमोन्नति तथा अतिरिक्त विषय खोलने के लिए प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण अभी तक नहीं करना है। निजी स्कूलों के वर्ष 2024-25 के करीब 200 से भी ज्यादा क्रमोन्नति के प्रकरण लंबित है। जबकि शिक्षण सत्र 2025-26 में क्रमोन्नति के आवेदनों की संख्या भी सैकड़ों में है। प्रवेश जारी रखने से इन स्कूलों में अगली क्रमोन्नत कक्षाओं में प्रवेश दे पाना संभव हो पाएगा।

Published on:

04 Sept 2025 10:03 am

