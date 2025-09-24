Bhilwara: ACB के जाल में फंसे AEN और JEN, 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा के सहायक अभियंता राजकुमार मून्दडा एवं कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) भारत भूषण गोयल को एक मामले में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी भीलवाडा-प्रथम को परिवादी ने शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया था कि राजकीय विद्यालय में कराए गए बिल्डिंग निर्माण कार्यों के उसके बिलों को पास करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है।
श्रीवास्तव ने बताया कि गत 19 सितंबर को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया, जिसमें परिवादी से 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई और मांग के अनुसरण में बुधवार को ब्यूरो टीम के ट्रेप कार्रवाई के दौरान कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा के बाहर परिवादी से गोयल ने 50 हजार रुपए की रिश्वत ले ली। इसके बाद उन्होंने मूंदडा को फोन कर इसकी जानकारी दी।
यह वीडियो भी देखें
इसके बाद आरोपी मूंदड़ा एवं गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत के 50 हजार रुपए, जिसमें 30 हजार रुपए भारतीय चलन मुद्रा के एवं 20 हजार रुपए के डमी नोट गोयल की पेन्ट की जेब से बरामद कर लिए गए। आरोपियों से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।