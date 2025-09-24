Bhilwara: ACB के जाल में फंसे AEN और JEN, 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

श्रीवास्तव ने बताया कि गत 19 सितंबर को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया गया, जिसमें परिवादी से 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की गई और मांग के अनुसरण में बुधवार को ब्यूरो टीम के ट्रेप कार्रवाई के दौरान कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा के बाहर परिवादी से गोयल ने 50 हजार रुपए की रिश्वत ले ली। इसके बाद उन्होंने मूंदडा को फोन कर इसकी जानकारी दी।