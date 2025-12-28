18 मिनट के संघर्ष के बाद बालाजी क्लब बना ‘बाहुबली’

भीलवाड़ा के सुवाणा पंचायत समिति की पंचायतों के बीच जारी 'भगवान श्री बलराम पुरुष रस्साकसी प्रतियोगिता' के तहत आरजिया के तेजाजी चौक में रस्साकसी का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। खेल के प्रति ऐसा जुनून कि दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। अंततः बालाजी क्लब ने अपने अदम्य साहस और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच बालाजी क्लब और सांवरिया क्लब के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। लगभग 18 मिनट तक रस्सा कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ खिंचता रहा। तकनीक और ताकत के इस बेजोड़ संगम में अंत में बालाजी क्लब ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानन्द केंद्र राजस्थान के प्रमुख भगवान सिंह चौहान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।