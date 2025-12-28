28 दिसंबर 2025,

रविवार

भीलवाड़ा

18 मिनट के संघर्ष के बाद बालाजी क्लब बना ‘बाहुबली’

- आरजिया के तेजाजी चौक में रस्साकसी का महासंग्राम - वीर तेजा और सांवरिया क्लब को पछाड़ मारी बाजी

1 minute read
भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 28, 2025

After 18 minutes of struggle, Balaji Club became 'Baahubali'

After 18 minutes of struggle, Balaji Club became 'Baahubali'

भीलवाड़ा के सुवाणा पंचायत समिति की पंचायतों के बीच जारी 'भगवान श्री बलराम पुरुष रस्साकसी प्रतियोगिता' के तहत आरजिया के तेजाजी चौक में रस्साकसी का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। खेल के प्रति ऐसा जुनून कि दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। अंततः बालाजी क्लब ने अपने अदम्य साहस और शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच बालाजी क्लब और सांवरिया क्लब के बीच खेला गया। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। लगभग 18 मिनट तक रस्सा कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ खिंचता रहा। तकनीक और ताकत के इस बेजोड़ संगम में अंत में बालाजी क्लब ने बाजी मारी। प्रतियोगिता के दौरान मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानन्द केंद्र राजस्थान के प्रमुख भगवान सिंह चौहान ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

38 पंचायतों की टीमें दिखा रही हैं दमखम

आयोजक रामपाल चौधरी (पांसल) ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना है। आरजिया, हमीरगढ़, कोदूकोटा, और सुवाणा सहित दर्जनों गांवों की टीमें इस महामुकाबले में भाग ले रही हैं। पंचायत स्तर पर क्वालीफाई करने वाली हर टीम के खिलाड़ियों को रंगीन ड्रेस किट प्रदान की जा रही है, जिससे ग्रामीण अंचल में ओलंपिक जैसा माहौल नजर आ रहा है।

पुरस्कारों पर टिकी निगाहें, नशा मुक्ति का संकल्प

प्रतियोगिता के आकर्षण का मुख्य केंद्र विजेता टीमें हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 1 लाख रुपए, उपविजेता को 51 हजार रुपए और तृतीय विजेता को 21 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। आयोजन के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहकर खेल और राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। मैच के संचालन के लिए आयोजन समिति के शुभम माली, अजय सिंह और कालूलाल जाट, बन्ना जाट, शंकर सिंह मुस्तैदी से जुटे हुए हैं।

Published on:

28 Dec 2025 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / 18 मिनट के संघर्ष के बाद बालाजी क्लब बना 'बाहुबली'

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

संकट मोचन हनुमानजी महाराज के लगाया 501 किलो पौषबड़ा का भोग

501 kg of Paushbada was offered to Sankat Mochan Hanumanji Maharaj.
भीलवाड़ा

दाधीच समाज मनाएगा मां दधिमती प्राकट्योत्सव

Dadhich community will celebrate Maa Dadhimati Prakatyotsav
भीलवाड़ा

अरावली को ‘बचाने’ हजारों लोग उतरे सड़क पर

Thousands of people took to the streets to 'save' the Aravallis.
भीलवाड़ा

राष्ट्रीय घुड़सवारी: भीलवाड़ा के शांतनु ने जीते गोल्ड और सिल्वर मेडल

National Equestrian: Shantanu of Bhilwara won gold and silver medals
भीलवाड़ा

रेगर समाज खेलकूद प्रतियोगिता: क्रिकेट में शंभूगढ़ और कबड्डी में बागोलिया विजेता

Shambhugarh in cricket and Bagolia in Kabaddi were the winners.
भीलवाड़ा
