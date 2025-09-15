बारिश निकलने के बाद रीको को याद आया वर्षा जल संरक्षण

नेनावटी ने कहा कि जिन उद्यमियों ने पहले से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, वे इसे फंक्शनल करें ताकि मानसून के दौरान अधिक से अधिक वर्षा जल का संचय हो सके। इससे न केवल भू-जल स्तर बढ़ेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। जिले में अच्छी बरसात के बावजूद रीको ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुद्दा मानसून खत्म होते-होते उठाया। हालांकि रीको ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेनावटी का कहना है कि यदि सभी इकाइयां प्रभावी तरीके से वर्षा जल संचयन करें, तो आने वाले वर्षों में जिले की जल समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।