भीलवाड़ा

दिल्ली से 500 किमी की बाइक यात्रा कर भाई की कलाई पर बांधी राखी

भीलवाड़ा की बेटी अंकिता अरोड़ा ने पेश किया महिला सशक्तीकरण का अनूठा उदाहरण

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 10, 2025

After travelling 500 kms by bike from Delhi, she tied Rakhi on her brother's wrist
After travelling 500 kms by bike from Delhi, she tied Rakhi on her brother's wrist

रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते की मिसाल पेश करते हुए भीलवाड़ा की बेटी अंकिता अरोड़ा ने दिल्ली से 500 किलोमीटर का सफर बाइक पर तय किया और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर इस पर्व को यादगार बना दिया। अंकिता की इस अनूठी पहल ने न केवल भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि महिला सशक्तीकरण की मिसाल पेश की।

दो लाख किमी की बाइकिंग का अनुभव

अंकिता अरोड़ा अब तक दो लाख किलोमीटर का सफर बाइक से कर चुकी है। यह उनका पैशन ही है जिसने उन्हें दिल्ली से भीलवाड़ा तक अकेले बाइक चलाने का हौसला दिया। उनके भाई डॉ. सुमित अरोड़ा के अनुसार अंकिता को शुरू से ही बाइक राइडिंग का शौक था।

