दिल्ली से 500 किमी की बाइक यात्रा कर भाई की कलाई पर बांधी राखी

रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते की मिसाल पेश करते हुए भीलवाड़ा की बेटी अंकिता अरोड़ा ने दिल्ली से 500 किलोमीटर का सफर बाइक पर तय किया और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर इस पर्व को यादगार बना दिया। अंकिता की इस अनूठी पहल ने न केवल भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि महिला सशक्तीकरण की मिसाल पेश की।