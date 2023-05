एयर बैग ने हाईवे पर बचा ली तीन जान

भीलवाड़ाPublished: May 26, 2023 08:48:07 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma



राजस्थान में चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानसेन बाइपास के ओवरब्रिज पर एक लग्जरी कार ट्रेलर से टकरा कर डिवाइडर पर पलट गई, लेकिन बाद में पुन खड़ी हो गई। दुर्घटना में चालक सहित तीनों यात्री सुरक्षित बच गए । Air bag saved three lives on the highway

एयर बैग ने हाईवे पर बचा ली तीन जान



राजस्थान में चित्तौड़गढ़-उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानसेन बाइपास के ओवरब्रिज पर एक लग्जरी कार ट्रेलर से टकरा कर डिवाइडर पर पलट गई, लेकिन बाद में पुन खड़ी हो गई। दुर्घटना में चालक सहित तीनों यात्री सुरक्षित बच गए । Air bag saved three lives on the highway