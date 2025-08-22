भारी बारिश की चेतावनी पर शनिवार को जिले के सभी स्कूल बंद

मौसम विभाग की ओर से भीलवाड़ा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी होने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष जसमीत सिंह संधु ने आदेश जारी कर जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया है।