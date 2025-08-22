Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025

भीलवाड़ा

भारी बारिश की चेतावनी पर शनिवार को जिले के सभी स्कूल बंद

कलक्टर ने आदेश जारी कर 23 अगस्त को अवकाश घोषित किया, स्टाफ रहेगा उपस्थित

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 22, 2025

All schools in the district closed on Saturday due to heavy rain warning
All schools in the district closed on Saturday due to heavy rain warning

मौसम विभाग की ओर से भीलवाड़ा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी होने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष जसमीत सिंह संधु ने आदेश जारी कर जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया है।

विद्यार्थियों को अवकाश, स्टाफ रहेगा उपस्थित

कलक्टर के आदेशानुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, विद्यालय स्टाफ को अपने-अपने विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।

आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

कलक्टर संधु ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय में आदेश की अवहेलना होती है तो संबंधित संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Updated on:

22 Aug 2025 11:02 pm

Published on:

22 Aug 2025 11:01 pm

