भारी बारिश की चेतावनी पर शनिवार को जिले के सभी स्कूल बंद

मौसम विभाग की ओर से भीलवाड़ा जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी होने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष जसमीत सिंह संधु ने आदेश जारी कर जिले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में शनिवार को अवकाश घोषित किया है।
विद्यार्थियों को अवकाश, स्टाफ रहेगा उपस्थित
कलक्टर के आदेशानुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, विद्यालय स्टाफ को अपने-अपने विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
कलक्टर संधु ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय में आदेश की अवहेलना होती है तो संबंधित संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।