अद्भुत संयोग: आज मनेगी महाष्टमी, दोपहर में गूंजेगा ‘भय प्रगट कृपाला’

महाष्टमी का पर्व गुरुवार को होने से कन्या पूजन सुबह के समय करना श्रेष्ठ रहेगा। अष्टमी तिथि सुबह 11:49 बजे तक रहेगी। वहीं, नवमी तिथि शुक्रवार सुबह 10:06 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के चलते महानवमी शुक्रवार को मनाई जाएगी। श्रद्धालु शुक्रवार सुबह 10:06 बजे नवमी तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण कर अन्न ग्रहण करें।