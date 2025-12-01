भीलवाड़ा जिले के नक्शे से ‘गायब’ हुआ पूरा गांव

प्रशासन की इस गंभीर चूक पर अब सवाल उठ रहे हैं कि परिसीमन प्रक्रिया के दौरान एक बड़ी बस्ती को कैसे अनदेखा कर दिया गया और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है। प्रशासन को जल्द से जल्द इस त्रुटि को सुधार कर गांव को निकटवर्ती पंचायत में शामिल करना होगा ताकि ग्रामीण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने अपनी एक शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से भी दर्ज करवाई है। माना जा रहा है कि जिले से अब तक 200 से अधिक शिकायतें मिल चुकी है।