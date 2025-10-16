बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव 22 को

बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में 22 अक्टूबर को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि मंदिर में दीपावली के अगले दिन बुधवार को अन्नकूट महोत्सव मनाने की तैयारी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल कुमार मानसिंहका एवं जगदीश चंद्र मानसिंहका के निर्देशन में शुरू की गई हैं। बालाजी मार्केट एसोसिएशन की ओर से मंदिर के साथ ही बाजार में विद्युत सज्जा कराई जा रही है। यह आयोजन मंदिर में लगतार 56 साल से हो रहा है। सभी सब्जियां भीलवाड़ा मंडी एवं आसपास के गांवो से मंगाई जाएंगी। छप्पन भोग अर्पण पूर्व हनुमानजी का स्वर्ण चोला दर्शन, श्रीराम दरबार का आकर्षक शृंगार दर्शन एवं वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी की तर्ज पर हनुमानजी महाराज के सम्मुख गिरिराज स्वरूप चावल चवलों का नैवेध्य धरा शाम 6 बजे महाआरती उपरांत भक्तों में प्रसाद वितरण होगा।