प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान में विसंगतियां

राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ के सदस्य पाबूदानसिंह राठौड़ ने बताया कि जिन प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति सेकंड एसीपी से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक पद पर हो जाती है, उनका वेतनमान अध्यापक (ग्रेड-III) से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक के बराबर है। लेकिन जिनकी पदोन्नति सेकंड एसीपी के बाद होती है, उनका वेतनमान थर्ड एसीपी में अध्यापक से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक की तुलना में एक लेवल कम कर दिया जाता है।