Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान में विसंगतियां

मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, समान वेतनमान की मांग

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 08, 2025

Anomalies in pay scales of laboratory assistants
Anomalies in pay scales of laboratory assistants

माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों ने वेतनमान में चल रही विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि अध्यापक (ग्रेड-III) और प्रयोगशाला सहायक से पदोन्नत होकर बने वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान में अनुचित अंतर किया जा रहा है, जिसे तुरंत दूर किया जाए।

पदोन्नति में भेदभाव का आरोप

राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ के सदस्य पाबूदानसिंह राठौड़ ने बताया कि जिन प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति सेकंड एसीपी से पूर्व वरिष्ठ अध्यापक पद पर हो जाती है, उनका वेतनमान अध्यापक (ग्रेड-III) से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक के बराबर है। लेकिन जिनकी पदोन्नति सेकंड एसीपी के बाद होती है, उनका वेतनमान थर्ड एसीपी में अध्यापक से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक की तुलना में एक लेवल कम कर दिया जाता है।

एक ही भर्ती, अलग-अलग वेतनमान

संघ का कहना है कि एक ही भर्ती प्रक्रिया से चयनित प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति अलग-अलग समय और अलग-अलग विषयों में होती है। पदोन्नति समय के आधार पर वेतनमानों में अंतर रखना अनुचित है। इससे एक ही सेवा श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों के बीच असमानता की स्थिति बन रही है।

संघ की मुख्य मांगें

प्रयोगशाला सहायकों से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों का वेतनमान अध्यापक (ग्रेड-III) से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों के समान किया जाए। पदोन्नति समय या एसीपी के आधार पर वेतनमान में अंतर समाप्त किया जाए। एक ही भर्ती से चयनित कर्मचारियों के बीच समानता स्थापित हो।

मुख्यमंत्री से सकारात्मक पहल की उम्मीद

संघ पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के बीच समानता सुनिश्चित करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रयोगशाला सहायकों के वेतनमान में विसंगतियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.