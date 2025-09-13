एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना: 1650 मेधावी विद्यार्थी होंगे चयनित

यदि दो या अधिक विद्यार्थी समान अंक लाते हैं तो पहले अंग्रेजी, फिर हिन्दी विषय में अधिक अंक वाले विद्यार्थी को वरीयता मिलेगी। यदि इन दोनों विषयों में भी अंक समान हैं तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र माना जाएगा। प्रदेश के 41 जिलों से 1640 विद्यार्थी का चयन होगा। इसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों से 10 विद्यार्थी। कुल 1650 विद्यार्थी अकादमिक उपलब्धि के आधार पर चयनित होंगे। चयन प्रक्रिया के तहत प्रत्येक जिले से कक्षा 8 व 10 की मुख्य सूची में 20-20 विद्यार्थी और रिजर्व सूची में 5-5 विद्यार्थी शामिल होंगे। जिले की ओर से तैयार सूची संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय को भेजी जाएगी। संयुक्त निदेशक कार्यालय मण्डलवार संकलन कर अंतिम सूची राज्य स्तर पर भेजेगा। केवल उन्हीं विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जो मेरिट सूची में आते है।