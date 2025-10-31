Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन अब 1 दिसंबर तक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने जारी किए आदेश

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 31, 2025

Applications for the Scooty Scheme can now be made until December 1.

Applications for the Scooty Scheme can now be made until December 1.

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी) की कक्षा-12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 31 अक्टूबर तक पोर्टल खोला है। लेकिन इस तारीख को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया है। योजना में राजस्थान में स्थित किसी भी महाविद्यालय से स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत छात्राएं पात्र हैं। राज्य सरकार की ओर से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को नियमित अध्ययन, अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65 प्रतिशत व केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75 प्रतिशत प्राप्तांक वाली नियमित अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्राओं को वरीयता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 12:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन अब 1 दिसंबर तक

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

औद्योगिक नक्शे पर चमकेगा भीलवाड़ा सीमेंट उद्योग को मिलेगा कच्चा माल

Bhilwara cement industry will shine on the industrial map and will get raw material
भीलवाड़ा

मेडिकल कॉलेज में पहली काउंसलिंग में पीजी के नहीं मिले छात्र

PG students not found in medical college
भीलवाड़ा

सीबीएसई ने 10वीं-12वीं की फाइनल तिथियां जारी की, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

CBSE releases final dates for Class 10-12 exams; exams to begin from February 17
भीलवाड़ा

बारिश के बीच सर्दी ने दी दस्तक, बंगाल की खाड़ी व पश्चिमी विक्षोभ का असर

Winter arrives amidst rain
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में न्यू ईयर से बदलेगा सफाई सिस्टम, चमकेंगी गलियां और सड़कें, BOT सिस्टम से होगी मॉनिटरिंग

Bhilwara News sanitation system to be implemented January 2026
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.