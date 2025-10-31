काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन अब 1 दिसंबर तक

Applications for the Scooty Scheme can now be made until December 1.
काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी) की कक्षा-12वीं उत्तीर्ण छात्राओं से विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 31 अक्टूबर तक पोर्टल खोला है। लेकिन इस तारीख को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया है। योजना में राजस्थान में स्थित किसी भी महाविद्यालय से स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत छात्राएं पात्र हैं। राज्य सरकार की ओर से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को नियमित अध्ययन, अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 65 प्रतिशत व केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 75 प्रतिशत प्राप्तांक वाली नियमित अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्राओं को वरीयता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी।
