पीजी की श्रेणीवार रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 7 तक मांगे आवेदन

Applications invited till 7th for admission to category wise vacant seats of PG
एमएलवी कॉलेज में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध व सेमेस्टर प्रथम में प्रवेश के लिए श्रेणीवार रिक्त रहे स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों से संबद्ध विषयों में श्रेणीवार रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने बताया कि महाविद्यालय में अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, एबीएसटी एवं फिजिक्स विषयों की सभी श्रेणियों में सीटें रिक्त हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं बॉटनी विषय में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। गणित और जूलॉजी में अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग में सीटें रिक्त हैं। ईएएफएम और व्यावसायिक प्रबंधन में ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में सीटें रिक्त हैं। समाजशास्त्र विषय में ईडब्ल्यूएस एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा अंग्रेजी साहित्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणियों में आवेदन मांगे गए हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने स्नातकोत्तर में श्रेणीवार रिक्त रहे स्थानों के लिए ऑनलाईन प्रवेश कार्यक्रम जारी किया है। आवेदन की अन्तिम तिथि 7 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर तक प्राप्त आवेदन पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
