आपकी बेटी योजना में पात्र बालिकाओं के आवेदन 25 तक

बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की ओर से संचालित आपकी बेटी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा घोषित की गई है। सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 25 नवंबर तक पात्र बालिकाओं की जानकारी स्कूल लॉगिन के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक करें। जिला स्तर पर प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।