आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों के लिए 29 तक मांगे आवेदन

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों व महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल पाएगा। विभाग की ओर से शहर व जिले में कार्यकर्ता व सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए विवाहित व अविवाहित महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
12वीं पास और स्थानीय निवासी जरूरी
ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला का उसी राजस्व गांव का निवासी होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र या वार्ड की निवासी होनी चाहिए। विधवा व तलाकशुदा महिला ससुराल व मायके दोनों को ही स्थानीय निवासी माना जाएगा। आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी आवश्यक है। आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष है। अनुसूचित जाति, जनजाति , विधवा, तलाकशुदा महिला व विशेषजन की आयु 40 वर्ष रखी गई है। विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि रिक्त पदों के लिए 29 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों की सूचना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।