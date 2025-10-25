अल्पसंख्यक छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति

अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने प्रदेशभर में संचालित राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास आवासीय विद्यालयों में अधीक्षक पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। विभाग के निदेशक एमडी मीना ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि कुल 115 छात्रावासों में अधीक्षकों का पदस्थापन किया है। जारी आदेश के अनुसार नव नियुक्त अधीक्षक कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि (प्रोबेशन ट्रेनी) पर रहेंगे। इस अवधि में उन्हें मासिक पारिश्रमिक 14,600 हजार रुपए दिया जाएगा। हालांकि परिवीक्षा काल के दौरान उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि या अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवीक्षा काल में किसी अधीक्षक का कार्य प्रदर्शन या आचरण असंतोषजनक पाया गया, अथवा उनमें एक दक्ष छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 'ए' के रूप में कार्य करने की क्षमता नहीं दिखाई दी, तो सरकार उन्हें तत्काल सेवा से विमुक्त कर सकेगी।