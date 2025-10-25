Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

अल्पसंख्यक छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति

- 115 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों में होगा पदस्थापन - 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में मिलेगा 14,600 रुपए पारिश्रमिक

1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 25, 2025

Appointment of superintendents in minority hostels

Appointment of superintendents in minority hostels

अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने प्रदेशभर में संचालित राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास आवासीय विद्यालयों में अधीक्षक पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। विभाग के निदेशक एमडी मीना ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि कुल 115 छात्रावासों में अधीक्षकों का पदस्थापन किया है। जारी आदेश के अनुसार नव नियुक्त अधीक्षक कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि (प्रोबेशन ट्रेनी) पर रहेंगे। इस अवधि में उन्हें मासिक पारिश्रमिक 14,600 हजार रुपए दिया जाएगा। हालांकि परिवीक्षा काल के दौरान उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि या अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवीक्षा काल में किसी अधीक्षक का कार्य प्रदर्शन या आचरण असंतोषजनक पाया गया, अथवा उनमें एक दक्ष छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 'ए' के रूप में कार्य करने की क्षमता नहीं दिखाई दी, तो सरकार उन्हें तत्काल सेवा से विमुक्त कर सकेगी।

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप पारिश्रमिक

आदेश में उल्लेख है कि यह पारिश्रमिक वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों एवं उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 (राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत) के निर्णय के अधीन रहेगा। इस निर्णय के परिणाम के अनुसार आगे की वित्तीय प्रक्रिया तय की जाएगी। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी पहले से राज्य सेवा में कार्यरत हैं, वे अपने मूल विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर नए पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। ऐसे कार्मिकों को सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व सेवा का लाभ प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं आवासीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

नियुक्ति एक नजर में

  • - कुल पदस्थापन:115 अल्पसंख्यक छात्रावासों में
  • - पद अधीक्षक: ग्रेड ए
  • - परिवीक्षा अवधि: 2 वर्ष
  • - मासिक पारिश्रमिक:14,600
  • - अन्य लाभ: परिवीक्षा काल में देय नहीं
  • - अधीनता: एसएलपी 25565/2015 के निर्णय पर आधारित

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 09:03 am

Published on:

25 Oct 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अल्पसंख्यक छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लापरवाही: गेहूं की बुआई का समय आया, अनुदानित बीज के अभाव में धरती पुत्र परेशान

Negligence: Wheat sowing season arrives, but the lack of subsidized seeds has left the soil's people worried.
भीलवाड़ा

1 अप्रेल से नया शैक्षणिक सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने बनाई कार्ययोजना

The Education Department has prepared an action plan for the new academic session starting from April 1.
भीलवाड़ा

तीन साल बाद भी धरातल से दूर ई-रूपी योजना

Three years later, the e-Rupee scheme remains elusive.
भीलवाड़ा

69वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं 30 से

69th block level sports competitions from 30th
भीलवाड़ा

लाभ पंचमी पर महालक्ष्मी दर्शन मेला कल, तैयारियां जोरो पर

Mahalaxmi Darshan fair tomorrow on Labh Panchami, preparations in full swing
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.